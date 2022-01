Vanessa Claudio regresa a la conducción

"Me he pasado dos años casi viviendo entre mudanzas, con mis maletas. Ha sido muy interesante, pero también pienso en que me merezco un poco de tranquilidad, de crecimiento.

"He crecido muchísimo en el extranjero por eso, regresar es para mí como una nueva faceta dentro de Azteca porque no soy la misma niña que se fue", compartió Claudio en entrevista.

La estrategia que utilizará para conquistar al público en la emisión que condujo Carmen Muñoz, será el mantenerse informada para sostener cada comentario que realice en vivo.

"He pedido que me manden por día cuál es la sección que abordaremos en el programa, que me adelanten un poco de qué va cada sección porque siempre me gusta ponerle mi toque, puede pasar que tenga que improvisar y quiero estar lista para todo.

"Soy muy estudiosa, la información te da poder y seguridad, siempre en cada trabajo me gusta mucho prepararme. Sé que lo voy a hacer bien, esperemos que el público vaya de la mano conmigo", dijo.

Además del proyecto producido por Verónica Palomares, se prevé que la también actriz forme parte de un nuevo reality, del que no dio detalles, así como participaciones en series de ficción producidas por la empresa.

Claudio continuará colaborando con Telemundo, gracias a que la Directora General de Contenidos de Azteca, Sandra Smester, alista una alianza entre ambas empresas.

Además, planea volver a la conducción de La Más Draga y, posiblemente, Este es mi Estilo.

La conductora trabajó en EU el programa Suelta la Sopa y en Turquía en el reality El Poder del Amor.

Critican su rostro

Tras anunciar su regreso a Venga la Alegría, internautas aseguraron que la modelo se había sometido a arreglos estéticos. Sin embargo, el cambio fue por unos kilos de más.

"Sí, me pasé de tamales en diciembre, ¿por qué no decirlo?, comí de más, yo tengo que tener mucho cuidado con mi peso porque cuando subo, rápidamente se me nota en el rostro y la gente cuando lo ve piensa que me hice algo y cuando bajo de peso también piensan que me hice algo", aclaró Vanessa Claudio.