Valora alcalde si continúa en la política

Cd. Miguel Alemán, Tam.- Por el momento, el alcalde Servando López Moreno se encuentra valorando con su familia si sigue participando en el ámbito de la política o se retira a casa; sin embargo, aseguró que si decide participar, no pedirá licencia, porque la ley se lo permite.

"Todavía no sé qué decisión voy a tomar, voy a valorarlo con mi familia si sigo en la política o me voy a casa; pero si decido participar, no pediré licencia, porque la ley lo permite", declaró el edil.

El jefe del ejecutivo municipal y funcionarios cercanos se reunieron con representantes de los medios de comunicación y les habló durante 20 minutos de lo que se vislumbra en este 2021, de cara a la elección del 6 de junio y con el proceso electoral ordinario ya en marcha.

"Me siento con mucha experiencia, joven y con las tablas suficientes para seguir dando mucho por nuestra región", comentó Servando López.

"Ser alcalde es más desgastante, porque te enfrentas a problemas sociales, económicos y políticos", respondió el edil al preguntarle sobre el cargo en el que prefiere participar.

Dijo que dependerá mucho lo que dialogue con su familia, considerando la situación de riesgo que prevalece actualmente en la región.

Sobre las preferencias, consideró: "es el candidato el que atrae a otros... Al PRI se han venido de otros partidos... Eso fue lo que me hizo ganar".

"Si decido participar, los voy a buscar nuevamente para que vengan conmigo", dijo el presidente municipal.

Reveló que el candidato a la diputación local por el Distrito 3 será de Miguel Alemán y que buscarán que el candidato a la diputación federal por el Distrito 2 sea de la Frontera Chica.

Por último, señaló que en este mes decidirá si participa o no, ya sea por la reelección o por otro cargo de elección popular, como la diputación local o federal.