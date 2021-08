Vacunan contra el Covid a prisioneros

Treinta y dos de los 40 prisioneros en la base estadounidense en Cuba han recibido la primera dosis de la vacuna, informó el Comando Sur en un breve comunicado. No se dieron a conocer más detalles, como el motivo por el que los ocho reclusos restantes no han recibido la vacuna. Los prisioneros no están obligados a inocularse.

El ejército anunció en enero que pretendía ofrecer la vacuna a los prisioneros, lo que provocó fuertes críticas, sobre todo entre los legisladores republicanos, en momentos en los que las vacunas contra el Covid-19 apenas empezaban a distribuirse entre los soldados y civiles en Guantánamo y no estaban disponibles de manera generalizada en Estados Unidos.