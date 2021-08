Vacuna de Moderna generó más del doble de anticuerpos que Pzifer: Estudio

Los resultados de una nueva investigación sobre la eficiencia de las vacunas contra el covid-19, puso al biológico de Moderna en la cima al comprobarse que generó más del doble de anticuerpos que la de Pfizer Inc. y BioNTech.

Un estudio de casi 2 mil 500 trabajadores en un importante sistema hospitalario de Bélgica, concluyó que los niveles de anticuerpos entre personas que no se habían contagiado con el coronavirus antes de recibir dos dosis de la vacuna de Moderna, promediaron 2 mil 881 unidades por mililitro, lo que contrasta con las mil 108 unidades por mililitro en un grupo equivalente que recibió dos dosis de la vacuna de Pfizer, de acuerdo con el Journal of the American Medical Association.