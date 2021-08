¡Va por más!

Ingresé al deporte paralímpico a nivel nacional, dije: ´por aquí puedo destacar en alguna disciplina y vieron que tenía las cualidades de una pesista". Amalia Pérez, pesista paralÍmpica

Luego de más de 20 años compitiendo en la máxima justa deportiva será la primera vez que la pesista mexicana porte el Lábaro Patrio en una inauguración de Paralímpicos, en Tokio 2020 el 24 de agosto, junto con su compañero, el nadador Diego López.

En su palmarés luce tres títulos paralímpicos y es la única levantadora de pesas del mundo que se ha coronado en tres divisiones distintas.

Desde los 6 años comenzó a practicar natación como parte de su rehabilitación, también jugó basquetbol, atletismo y tenis de mesa.

"Ingresé al deporte paralímpico a nivel nacional, dije: ´por aquí puedo destacar en alguna disciplina´, y todos me decían que por qué no me metía, que por qué no me daba la oportunidad de entrar al levantamiento de pesas, ya que me veían las cualidades de una pesista", dijo Pérez.

Amalia es de las pioneras en esta disciplina. Este deporte debutó en los Paralímpicos de Tokio 1964 abierto sólo a participantes con lesiones de médula espinal.

Sin embargo, la gran cantidad de mujeres compitiendo internacionalmente llevó a que la rama femenil se incluyeran en Sydney 2000; ahí debutó Amalia con una medalla de plata, en la categoría de 48 kilos.

"La representatividad de las mujeres es importante, deseo que cada niña y cada mujer se anime a alcanzar sus sueños.

Soraya (Jiménez, campeona olímpica en halterofilia en Sydney 2000) es una gran atleta y lo que hizo Aremi (Fuentes, bronce olímpico en Tokio 2020) es importante", expuso la cinco veces medallista paralímpica.

"Hay una gran historia de mujeres que hemos dado resultados. Estoy orgullosa y honrada de llevar la Bandera y la representatividad de nuestro País".