Va Gerardo Peña por el Distrito 06

Cd. Victoria, Tam.

El secretario de Bienestar Social, Gerardo Peña Flores, acudió este sábado ante el Comité Directivo Estatal del PAN para registrar sus aspiraciones como candidato a diputado local por el Distrito 06 con cabecera en Reynosa; el todavía funcionario estatal acudió acompañado de Héctor Pérez Ibarra, quien será suplente en esta fórmula.

"Me he preparado intensamente por muchos años para poder representarlos con la más alta dignidad, he tenido la posibilidad de tener la experiencia de participar en el ámbito municipal, federal y estatal, tengo los conocimientos necesarios para poder hacer el papel que Reynosa está esperando de sus representantes", dijo ante un grupo de simpatizantes tras entregar su documentación a la mesa receptora de procesos internos.

Peña Flores es el segundo funcionario de primer nivel en el Gobierno del Estado que busca aparecer en las boletas electorales en representación del partido blanquiazul, el ex secretario de Educación, Héctor Escobar Salazar, registró su precandidatura la semana pasada mientras que se espera que el subsecretario de Ingresos, Arturo Soto Alemán, haga lo propio este domingo; el lunes 18 de febrero es el último día para que los aspirantes a participar en el proceso electoral registren sus intenciones ante sus respectivos partidos políticos.