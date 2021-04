Va dupla tricolor en Augusta

"Saber que jugué bien en mi primera vez —en otras condiciones—, me da confianza para la semana y me hizo saber que pertenezco aquí. Estoy muy ansioso por jugar", dijo el ubicado en la posición 31 del ranking.

En 2020, el Masters se disputó en el otoño, debido al ajuste en el calendario por la pandemia.

"El campo se jugará diferente, y me gusta que esté rápido y firme, aunque no digo que me vengan mejor esas condiciones, porque todavía no lo sé. Estoy muy emocionado de ver cómo rodará la pelota", subrayó.

"Estoy agradecido por estar aquí, es un sueño hecho realidad para mí", comentó por su parte Ortiz, previo a su debut en Augusta, a donde fue invitado por su victoria en el Houston Open del año pasado.