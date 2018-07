´Usuarios pagan sin preguntar´; justifican mal servicio en autobuses

sandra.tovar@elmanana.com

Si va a viajar en autobús fuera de la ciudad verifique que la unidad cuente con todos los servicios de acuerdo al costo del boleto pues existen tarifas "Select", "Primera", "Diamante", "Plus" y "Económica".

Ante las constantes quejas de usuarios de transporte foráneo de pasajeros sobre el alza en los precios pero sobre todo, por el pésimo servicio que ofrecen algunas líneas, se solicitó una entrevista con Carlos Cruz, gerente administrativo de la Central de Autobuses, quien afirmó tener una gran carga de trabajo y por tal motivo, no podía atendernos.

REVISE

Empleados de las diversas líneas de autobuses que se concentran en la Central de Autobuses, afirmaron que es responsabilidad del usuario, revisar el servicio por el cual está pagando.

Esto, ya que al pagar su boleto, debe cuestionar si la unidad cuenta con pantallas de televisión individuales, si tiene baño y clima.

"A veces por la rapidez de la salida, los usuarios no preguntan, sólo pagan y ya cuando van en la unidad, se dan cuenta que el precio que pagaron es más elevado que el servicio que les están dando", aseguró el gerente de una línea de autobús.

Dijo que aunque en algunas líneas de transporte, el precio del boleto se cotiza deacuerdo al destino, se cuenta con unidades nuevas y algunas, que ya tienen años de servicio.

"Pienso que la molestia es porque por ejemplo, como usted dice, pagan 400 pesos por ir a Monterrey en un servicio "Plus" y resulta que el autobús no tiene baño por ejemplo o pantallas individuales y eso emotivo de queja porque se supone, que pagas por determinado servicio".

Sin embargo dijo, existen unidades de "paso" es decir, que no salen directamente de la Central de Autobuses ya que vienen de otras ciudades.

"En estos casos, nosotros no sabemos qué tipo de unidades van a llegar, vendemos parejo los boletos y a veces, los autobuses que vienen de otras ciudades no son de reciente modelo, pero eso no quiere decir, que estén inservibles".





LOS COSTOS...

TARIFA SELECT

>Ciudad de México $1, 201

>Monterrey $368

>Guadalajara $1, 265

>Poza Rica $1,006





TARIFA PLUS

>Monterrey $400

>Guanajuato $1,177

>León $1,170





TARIFA PRIMERA

>Aguascalientes $1,070

>Gómez Palacio $ 844

>Guadalajara $1,230





TARIFA DIAMANTE

>Aguascalientes $1,159

>Ciudad Victoria $ 510

>Ciudad Juárez $1,907





A ESTADOS UNIDOS

>McAllen, Texas 5 Dls.

>Houston, Texas 49 Dls.

>San Antonio, Texas 57 Dls.

>Dallas, Texas 81 Dls.

>Austin, Texas 74 Dls.

>Los Ángeles Cal. 266 Dls.

>New York 314 Dls.