Usan trabajadores Facebook para denunciar falta de pago

De acuerdo a un trabajador ya están cansados de que se les pongan excusas y que les den fechas para el pago y al final no cumplan.

"No han depositado el retroactivo desde el mes de Marzo, el licenciado y contador Juan Carlos Guadalupe Castillo, no hace nada por los empleados, y no le hace caso al sindicato", se expuso en las redes sociales.

La maquiladora Samkwang Industries de México, se dedica al moldeo de inyección de plástico y se encuentra en el parque industrial Villa Florida.

Aunque se trató de buscar información, no se pudo, ya que los trabajadores no quisieron hablar al respecto por temor.

Ante alguna queja por falta de incumplimiento de cualquier tipo, los trabajadores deben acudir a las juntas de conciliación y arbitraje, aunque la mayoría opta por quejarse en las redes sociales.