Usa AMLO cubrebocas por primera vez desde el inicio de la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO.- Por primera vez desde que comenzó en México la pandemia de coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador portó un cubrebocas en el interior del avión que lo traslada este martes a Estados Unidos para su reunión con Donald Trump.



AMLO da negativo a prueba de coronavirus, previo a viaje a EU El Presidente llevará su certificado en esta visita que hace a Washington donde se reunirá con su homólogo, Donald Trump

El mandatario mexicano viaja por la tarde en un avión de Delta Airlines, que lo llevará a Washington con escala a Atlanta. En el vuelo lo acompañan los titulares de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Economía, Graciela Márquez, así como el jefe de la Ayudantía, Daniel Asaf. Se prevé que llegue por la noche.

En redes sociales han sido frecuentes los cuestionamientos al presidente por no usar cubrebocas en sus conferencias o en los actos públicos que recientemente ha llevado a cabo.

"No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo (López-Gatell, subsecretario de Salud), y él ya tiene una explicación sobre eso. Entonces yo hago caso", dijo López Obrador en una conferencia de prensa el pasado 29 de abril.

Ese mismo día, López-Gatell subió un video en su cuenta de Twitter en la que definió que el cubrebocas es una medida auxiliar, pero que no sustituye a la que era entonces la medida más importante, el confinamiento domiciliario.