Urgen revisar la estrategia Covid

Diputados del PAN urgieron al Gobierno federal revisar su estrategia de combate al Covid-19 y del plan de vacunación, debido a la forma en cómo se han disparado los contagios por la variante Delta.



Reprochó que no haya suficiente aplicación de pruebas para ubicar posibles contactos de personas contagiadas, a fin de aislarlas y romper la cadena de infección."¿Que sigue haciendo mal el Gobierno mexicano? Si no hace pruebas y no busca donde están las variantes, no sabe dónde está el fuego en la casa, y empieza a aventar cubetitas de agua en zonas rurales o donde no hay problema."La propia vacuna está siendo subutilizada para efecto de salvar vidas y para cortar la cadena de contagio", opinó el legislador, especialista en gestión sanitaria.Condenó que haya pocos estudios científicos y técnicos del comportamiento de los contagios y de cómo se ha sido la epidemia en México, con muestras que se deben tomar a los enfermos.