Urgen mejorar calles

El pasado mes de marzo el Cabildo local autorizó un recurso de 113 millones 982 mil 84.31 pesos para el Plan de Obras Públicas municipal lo cual representó un 84.8 por ciento de incremento respecto a lo ejercido todo 2020 para cincuenta proyectos de infraestructura, entre los que se hallan pavimentación y rehabilitación de vialidades; de estos recursos alrededor de 16 millones serían destinados exclusivamente para realizar trabajos de bacheo.

"Cuando nosotros autorizamos el Presupuesto de Egresos de este año, el Presupuesto de Egresos no venía para ser ejercido los primeros seis meses y si había una derrota del partido en el Gobierno el resto de los tres o cuatro meses que le quedan en la administración no se haría nada; por supuesto que hay recurso, son mil millones de pesos distribuidos entre doce meses, entre la nómina y todo no debe de haber ningún problema para poder atender situaciones como estas".

Cabe recordar que fueron las lluvias de la primera mitad del mes de julio, y de finales de junio, las cuales aceleraron el deterioro de las calles así como fugas de agua potable y drenaje en diversos puntos de la localidad, "le pido a la directora de Obras Públicas que por favor atienda estas deficiencias, no puede ser que dos meses después esta situación siga sin ser atendida, y no solo esta zona, hay muchas zonas que no son la ruta que toman diariamente cuando están en la ciudad los gobernantes".