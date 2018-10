Urgen a López Obrador medidas contra el aborto

Vestidos de blanco y con paliacates y distintivos azules, piden al tabasqueño que su Gobierno y legisladores de este partido se pronuncien en contra del aborto y ya no impulsen acciones a favor de esta práctica.



El evento inició con un mitin frente al Monumento a la Madre, en donde colocaron un tapete de aserrín con esta demanda.



La manifestación denominada "Ola Celeste México por Todos", congregó a más de tres mil personas, según conteos de fuentes policiales.



Algunas frases escuchadas en la marcha son "¡México valiente defiende al inocente!", "¡Sí a la vida!", "No somos uno, no somos 10, señor Presidente, cuéntenos bien!", y "¡Tu mamá dijo sí, por eso estás aquí!"



En el Monumento a la madre el presidente del Frente, Rodrigo Iván Cortés Jiménez, criticó a la próxima Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, por su promoción abierta para que las mujeres puedan interrumpir su embarazo de forma legal.



"Justo atrás de nosotros en el Senado de la República, lo que en realidad busca la iniciativa es imponer la ideología de género a los niños, a los jóvenes y sancionar con cárcel a quienes se opongan a esa ideología", señaló.



"Es realmente una iniciativa de ley mordaza que atenta contra las libertades fundamentales, propia de un Estado fascista".



El presidente de dicha organización aclaró que su posición no es la de criminalizar a la mujer que se encuentra en una situación vulnerable, pero pide al Estado acompañamiento y apoyos para que la madre no recurra al aborto.



"No hay aborto seguro porque se mata a un inocente y la mujer que lo practica asume riesgos físicos mucho mayores que un parto", dijo.



"Al presidente electo Andrés Manuel López Obrador le pedimos que escuche al pueblo, escuche a millones de mexicanos que queremos que en México se celebre y proteja la vida".



"Que se proteja a la mujer y se defienda a la familia. Señor López, no permitas que minorías ideologizadas impongan una agenda que atenta contra la soberanía nacional y el auténtico desarrollo de nuestro País. No hay futuro sin niños, no hay progreso si se ataca el valor de la maternidad; no hay paz si se genera violencia desde el vientre materno", añadió.