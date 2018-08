Urgen a López Obrador conservación de bosques

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) inició una campaña para que en el próximo Gobierno, de Andrés Manuel López Obrador, se contemple el manejo forestal comunitario y se asignen suficientes recursos para promover la conservación de bosques.

La organización fundada en 1993 reconoció que durante la temporada electoral la coalición Juntos Haremos Historia, formada por Morena, el PES y el PT, integró a su plataforma ambiental el tema del manejo sostenible de los ecosistemas forestales, pero ahora busca que esos compromisos se integren al Plan Nacional de Desarrollo.



"Este tema quedó claramente plasmado (en la plataforma de la Coalición) en los capítulos de 'Conservación y manejo sustentable de la biodiversidad', donde se plantea 'El manejo forestal comunitario como eje de la política pública', y en el capítulo de 'Manejo integral forestal y de suelos', a lo largo de sus diversos compromisos", indicó en un comunicado.



"Sabemos que incorporarlo en la plataforma no es suficiente ¿Qué sigue? Para nosotros, desde el área de Incidencia en Políticas Públicas del Consejo, el resto del 2018 se enfoca en trabajar para que ese compromiso sea plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo, de tal forma que se establezca como un componente prioritario para toda la política pública derivada del mismo", añadió.



El CCMSS busca que el manejo forestal comunitario se vea reflejado en una asignación de recursos eficaz que apoye el manejo y conservación activa de los bosques por parte de las comunidades que los habitan.



El Consejo Civil anunció el inicio de la campaña #ComunidadesFuertesBosquesVivos.



Presidida por Sergio Madrid Zubirán, la organización civil criticó que durante el Gobierno saliente, de Enrique Peña Nieto, la mayor parte de los subsidios al sector se asignaron a la conservación pasiva y a la reforestación, esquemas que no son útiles, dijo, para mejorar la calidad de vida de las comunidades ni para conservar y aprovechar los ecosistemas forestales.



"Las ambiciosas metas de producción forestal que había planteado la Administración saliente se quedaron en promesas sin cumplir, entre otras razones, por la errática asignación de recursos. Incluso, en los últimos años del sexenio, los recortes en las asignaciones presupuestales afectaron desmesuradamente al sector forestal", afirmó.



El CCMSS es una asociación civil no lucrativa que buscan contribuir positivamente en el desarrollo de las comunidades rurales de las regiones forestales de México.