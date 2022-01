Urgen evitar brote en personal de salud

No sólo en España, Estados Unidos, y Argentina se ha reportado la falta de trabajadores de salud para atender este repunte, sino que en algunas entidades de México, algunos especialistas han alertado sobre esto.

Para evitar ese escenario es necesario priorizar en la atención del llamado personal de primera línea.

"En algunos países está pasando ya la escasez de profesionales de la salud porque todos están enfermos, aquí eso sería terrible", opinó el coordinador del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la UNAM.

Para evitar esta situación sugirió priorizar al personal sanitario, sobre todo de las áreas de Covid-19 y emergencias en el acceso a pruebas de detección de SARS-CoV-2.

"Profesionales que tengan síntomas respiratorios, que sean parte de servicios esenciales, aquellos en atención inmediata, urgencias etcétera. Ellos necesitaríamos que se hagan las pruebas con prioridad", aconsejó.

"Sobre todo ahorita que estamos viviendo una situación fortísima sobre sí o no el personal de la salud con síntomas respiratorios debe hacerse la prueba, eso también permite reorientar cuando puede regresar al trabajo, para saber si tienen no tienen una carga viral importante y si van a requerir o no quedarse fuera del sistema", agregó.

Consideró importante que se optimice el uso de pruebas en México, y éstas se destinen en primera instancia a grupos prioritarios.

Además del personal de salud, pidió que sean dirigidas a personas con alguna comorbilidad, o situación vulnerable.

Aconsejó que los asintomáticos se abstengan de hacerse pruebas y mantengan el aislamiento en caso de contacto de riesgo con alguna persona con prueba positiva o aquellos que deseen acceder a sitios públicos.

El especialista señaló que en México se han realizado pocas pruebas.

"Es un buen momento para incrementarlas. Desafortunadamente hay una escasez a nivel mundial de pruebas porque se han comprado y usado centenas de millones en algunos países como Europa, Estados Unidos, Canadá", expuso.

"Utilizar al máximo lo disponible. Hay que utilizar todo cuanto podamos para estar delante de la epidemia, eso nos ha faltado casi siempre. Estar delante de la epidemia para saber dónde está y cómo se está desarrollando", añadió.