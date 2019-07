Urge Irán a Reino Unido liberar petróleo

Teherán, Irán.

Irán urgió al Reino Unido a liberar "lo antes posible" un superpetrolero retenido desde hace más de una semana en Gibraltar, después de que el pasado jueves la policía del Peñón arrestara al capitán y al primer oficial del buque.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Abas Musaví, dijo que las razones del Reino Unido para incautar el superpetrolero Grace 1 son "irrelevantes desde el punto de vista legal", según la agencia oficial IRNA.



Las autoridades de Gibraltar sostienen que el buque llevaba petróleo a una refinería de Siria, lo que viola las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE), pero Irán niega que el país árabe fuera su destino.



Al respecto, Musaví afirmó que el Grace 1 "no puede atracar en los puertos sirios porque es un superpetrolero" y que, aunque se dirigiera al país árabe, se supone que las sanciones europeas no son extraterritoriales.



"Nuestra pregunta a los británicos es si la República Islámica de Irán está bajo sanciones de la Unión Europea. ¿Está Europa imponiendo sanciones al petróleo (iraní)?", cuestionó.



El petróleo iraní está desde noviembre de 2018 bajo sanciones de EU, que adoptó esta medida tras retirarse unilateralmente del acuerdo nuclear de 2015, un pacto que cuenta todavía con el apoyo de la UE.



La investigación sobre el Grace 1 en Gibraltar sigue todavía su curso y la Policía gibraltareña está interrogando al capitán y al primer oficial, que fueron detenidos tras un registro del buque en el que se intervinieron y analizaron documentos y dispositivos electrónicos.



Las detenciones se produjeron poco después de un incidente ocurrido en el estrecho de Ormuz entre un petrolero británico y embarcaciones iraníes.



Londres afirma que una fragata de la Marina británica tuvo que intervenir para evitar que las embarcaciones iraníes interceptaran al petrolero británico, una versión negada por Teherán.



No obstante, las autoridades iraníes han amenazado con que la detención del Grace 1 en Gibraltar tendrá consecuencias y enfrentará una respuesta apropiada por parte de la República Islámica.