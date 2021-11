Urge acceso a la justicia: activista

En el Palacio de la Autonomía de la UNAM, agregó, una de las posibles causas de que estos delitos no sean denunciados es que solo son sentenciados el 1.5% de las personas indiciadas. Luego, se dirigió a la fiscal General de Justicia capitalina, Ernestina Godoy:

"Hay muchos casos que no se judicializan y hay muchas pruebas de que sí fueron violadas las personas y las niñas y las adolescentes y es desde ahí, desde el acceso a la justicia, desde los operadores de justicia, que son los que están abajo operando, que tendríamos que incidir también en ellos", dijo.

Martínez Rodríguez reconoció el compromiso de la funcionaria por combatir esos delitos, pero agregó: "Cuando realmente haya sentencias, cuando realmente se judicialicen, es cuando entonces sí los hombres van a decir lo que dice la campaña, se van a dar cuenta que ¡aguas! porque sí me van a denunciar y porque sí me van a procesar, porque ellos saben que no les van a hacer nada y eso es lo que hemos visto, muchos violadores saben que no les va a hacer nada".

Fue más directa: "Hay personas, diputados, ustedes saben, magistrados, empresarios que han violado a sus hijas y no se ha articulado el acceso a la justicia. Entonces, cuando realmente haya acceso a la justicia, a los hombres sí les va a dar miedo, los hombres sí se van a detener. Esta campaña sí va a pegar realmente".

Y reiteró: "es un gran hito en el desierto. Ojalá y realmente sí haya voluntad política para hacer campañas más fuertes, más intensas, permanentes y no nada más por el 25 de noviembre".

"SI NO PUEDE DECIR SÍ O NO, ¡ES NO!"

Este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez, presentó la campaña "La responsabilidad es nuestra", cuyo objetivo es "concientizar a los hombres sobre aquellas conductas sexuales normalizadas que pueden contribuir delitos sexuales y que son entera responsabilidad de quienes la perpetran y pueden ser un delito grave".

También pretende mostrar que "la violación no es solo la agresión sexual por parte de un desconocido que usa la violencia física en un callejón descuidado, oscuro", sino que también puede ser un acto "muy normalizado" que, además, se celebra en los entornos masculinos. Añadió que, en general, se desconoce o se normaliza que pueda ser un delito por considerar que están, en el mejor de los casos, en una zona gris donde parecería que sí aceptó, pero no".