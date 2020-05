Urge a comerciantes reabrir sus negocios

Valle Hermoso, Tam.- Comerciantes se mantienen desesperados al tener casi dos meses con sus negocios cerrados, pagando renta, servicios y sueldos, por lo que piden la intervención de las autoridades competentes para poder reabrir sus negocios.

"Podemos abrir bajo medidas de seguridad o atender en ventanilla, pero muchos de los negocios no esenciales ya no podemos seguir esperando", dijo un ex presidente de la Camara Nacional de Comercio, quien prefirió que su nombre no se publicara.

Y es que los comercios prefieren tener el permiso de abrir bajo distintas reglas de prevención, que en algunos casos, seguir operando "en lo oscurito", pues gran parte de los comercios han trabajado a puerta cerrada y vendiendo sus productos a amigos y conocidos, para poder sacar algo de ganancia para sobrevivir.

Los comerciantes solo esperan que la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coepris) dé a conocer lineamientos para poder operar y reactivar la economía local, la cual se ha desplomado en los últimos dos meses.