¡Unas Chivas con garra!

Que la afición de Chivas Femenil se emocione, se identifique y disfrute con su equipo es el mayor deseo de Édgar Mejía.

Al entrenador rojiblanco le bastó una milésima de segundo para aceptar el desafío de dirigir a las rojiblancas, con las que encara su tercer torneo.

"Yo no prometí Copas. A corto, mediano y largo plazo seguro caerán, pero yo prometí esfuerzo, voluntad, entrega total no negociable y partiendo de eso, seguramente irán acompañados de buenos resultados.

"(Quiero) que la gente se sintiera identificada con el equipo desde el corazón y la emoción, que lo que vieran, lo mínimo indispensable fuera la garra, la lucha y la entrega por defender los colores", compartió Mejía a Grupo REFORMA.

En su primer año dirigido por el "Chore", el Rebaño ha hecho el mejor torneo de su historia en cuanto a puntos (38), ha sido el equipo más goleador de la Liga en un certamen (44 goles) y llegó a una Final después de 3 años.

"Esos números me comprometen más. El primer torneo fue bueno, en el segundo casi le pegamos al campeonato y estaría traicionando mis ideales de ir al frente y por todo si no digo que lo que tocaría sería volver a pelear mínimo por la Copa. Ya pusimos la vara alta y hay que comportarnos con ese rol protagónico que tenemos, no hay por qué huirle (al reto)", destacó.

Mejía, de 33 años, siguió las recomendaciones de técnicos y directivos de empezar su carrera "desde abajo". Arrancó con niños de 9 años y posteriormente ha dirigido institucionalmente en Chivas a las categorías Sub 15, Sub 20 y Tercera División.

Ha desarrollado su propio estilo, filosofía de juego y su forma de sentir la profesión, adquiriendo enseñanzas que le dejaron los entrenadores que lo dirigieron como José Manuel de la Torre, Ignacio Ambriz, Hans Westerhof, Efraín Flores, Gustavo Matosas, José Luis Real, Raúl Arias, Rubén Romano, entre otros.

"Estoy convencido de que los mayores beneficiados sean los aficionados, que sigan viendo a las jugadoras tirarse de cabeza, luchar por el escudo, defender la playera como debe ser, dignamente. En mi caso, seguir ganándome un lugar en el futbol con el mayor compromiso y congruencia de como se debe tomar un proyecto élite como es dirigir a Chivas Femenil", comentó.