Una familia musulmana es atacada en la India por más de 30 hombres

Miembros de una familia musulmana fueron atacados este jueves en la ciudad de Gurugram, al norte de la India. Más de 30 hombres golpearon a las víctimas con barras de hierro, bastones, palos de hockey y tuberías de agua, informaron medios locales.

Según la declaración de una de las víctimas, la familia estaba jugando al críquet afuera de su casa cuando vecinos les pidieron que no lo hicieran. Posteriormente, se inició una pelea entre los dos grupos.

En medio de la contienda, la familia ingresó a su vivienda para escapar de los golpes pero varios hombres lograron entrar y continuaron las agresiones en un patio del inmueble a pesar de las súplicas de una mujer. Mientras tanto, otros miembros de la familia, incluyendo niños, se resguardaron en el segundo piso, sosteniendo la puerta para impedir el paso de los atacantes.

Un video difundido en redes sociales muestra las imágenes del ataque y se puede observar cuando los agresores apalean a dos hombres, incluso cuando estos últimos ya se encuentran tumbados en el piso. Las víctimas aseguraron que los atacantes estaban ebrios y repetían que se fueran a Pakistán.

Uno de los miembros de la familia afirmó que intentaron ponerse en contacto con la Policía muchas veces, pero las unidades de emergencia nunca acudieron al rescate. La riña duró aproximadamente media hora, en la que también se arrojaron piedras para romper los vidrios de la casa y se destruyeron varios objetos.

Haryana: #Visuals from the residence in Gurugram that was vandalised & where the family members were beaten up on March 21. Police registered a case; police said, "children of a local were playing cricket, a few men threatened them asking not to play cricket there &attacked them" pic.twitter.com/TvklDkNa9i