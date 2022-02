¡Un simple mortal!

Hugo Sánchez es reconocido como uno de los mejores futbolistas mexicanos de la historia.

Su paso por España con el Atlético y el Real Madrid fue extraordinario, sin embargo a la hora de vestir, incluso dirigir, a la Selección Mexicana sumó más descalabros que éxitos.

"Si yo hubiera jugado en otra Selección y no en México, yo habría ganado la Copa del Mundo, pero me tocó jugar con México", dijo Hugo en ESPN en 2017.

Genio y figura.

Pavor a los salvadoreños

México quedó fuera del Mundial de España 1982 en la eliminatoria que se jugó en Honduras en 1981. Hugo confesó que tenía miedo en ese entonces de enfrentar a los rivales centroamericanos.

"Me daba mucho miedo jugar contra los equipos de la zona. Cuando jugamos contra El Salvador, inició el partido, toqué el balón y de repente me vino el defensa que me iba a marcar y me dio un cabezazo de forma directa, fue una entrada criminal, fue el único partido que perdimos (1-0) en ese Premundial", recordó el Pentapichichi.

En la banca

En el Mundial de 1994, México enfrentó en Octavos a Bulgaria, que ya fundido parecía la víctima ideal para Hugo, quien se quedó en la banca. "Él (Miguel Mejía Barón) quería que entrase de centrocampista y le dije que me metiera adelante y le echara valor", dijo Hugo.

"Le digo: ´tendrás que venir atrás a cooperar con tu experiencia, porque si juegas adelante las pelotas no te van a llegar y en medio nos van a ganar´. Tú como DT tienes un panorama y es muy difícil que te digan cómo hacerlo", recordó Mejía Barón.

El gol que ´anuló´ Hugo

En el Mundial de México 86, el árbitro colombiano Jesús Díaz le anuló un gol a Francisco Javier "Abuelo" Cruz contra Alemania, lo que se interpretó como un supuesto fuera de lugar. Pero el silbante explicó que se debió a un empujón de Hugo Sánchez contra un jugador alemán. "En esa jugada hubo un empujón contra el defensa Andreas Brehme que no le permitió ir por el balón, y esa situación la aprovechó Cruz para hacer el gol.

No anulé ningún gol, pité mucho antes de que metieran la pelota, los alemanes se frenaron en seco", dijo el ex árbitro.

El Tri NO es el Real Madrid

Para el Mundial de México 86, Hugo llegó precedido de sus hazañas con el Real Madrid y se esperaba que su contundencia goleadora se reflejara en el Tri, pero decepcionó cuando falló un penal al 89´ contra Paraguay. Años después, Hugo lo vio como un detalle positivo.

"Fue bueno en un aspecto, porque mostró a todos que simplemente era humano.

Había ganado todos esos títulos con el Madrid y la gente pensaba que era un súper hombre. Odiaba fallar penaltis, pero en ese sentido fue positivo para mí".

Su más grande error

Tras criticar abiertamente la etapa de Ricardo La Volpe, a Hugo le dieron las riendas de la Selección rumbo a Sudáfrica 2010.

En el contrato se estipulaba que Hugo se hiciera cargo del Tri Mayor y del Olímpico en busca del pase a Beijing 2008, lo que no logró, por lo que fue cesado.

"Fue un suicidio y tristemente yo, con tanta ilusión que tenía de dirigir a la Selección Mexicana, acepté, ya que sentí que tenía un grupo que me respaldaría, pero una cosa es el grupo que te apoya a ti y otra cosa es el grupo externo", afirmó.