Un nostálgico concierto

El español se hizo acompañar de dos bailarines y cinco músicos en el escenario quienes enmarcaron cada una de sus interpretaciones.

Otras melodías presentes fueron La gota fría, Mammy Blue, Échame a mí la culpa, Ella, Vous les femmes (pauvres diables), Crazy, Me olvidé de vivir y Abrázame.

Con un recinto abarrotado el cantante se sintió en casa y lento, pausado pero deleitó al público con su elegante presencia, un verdadero divo.

En la recta final se escucharon emblemáticos temas como Hey, Can't Help Falling in Love, Always on My Mind, Fragile, Me va, me va y Manuela.