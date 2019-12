Un milagro de Navidad en Veracruz

Ciudad de México.- En esta Navidad las jugadoras de Veracruz no estarán solas, un empresario se conmovió al leer su historia en Grupo REFORMA, le dolió el abandono y la forma en que las dejaron a la deriva.

Es de los hombres que más ha apoyado el futbol femenil profesional desde su nacimiento en el 2017, ofreciendo becas, instalaciones, pagos puntuales y hasta rindiendo homenaje a una de las mejores exponentes de la Selección Nacional, Mónica Ocampo.

Jesús Martínez Patiño, cabeza de Grupo Pachuca se comunicó con las jugadoras de Tiburones Rojos para saber cuánto les adeudaban, y se las ingenió para sacar de su presupuesto a fin de ayudarlas a recuperar los salarios caídos.

Martínez actuó en el anonimato, no quiso aparecer como el salvador de las chicas de Veracruz, pero algunas de ellas decidieron que las acciones del dueño de los Tuzos debía conocerse, porque están más que agradecidas con el gesto tan noble que tuvo con ellas, justo cuando todo el mundo las había olvidado.

"Me dio mucho gusto hablar con él. (Jesús Martínez) Es un ángel vestido de ser humano, su calidad humana me impactó muchísimo, me dio gusto que una persona tan importante como él se preocupara por mí, por mis compañeras y todas las situaciones que hemos vivido, estamos conmovidas y agradecidas", dijo Cheyli Almejo, ex integrante del equipo de Veracruz.

El dirigente buscará saldar el mes de noviembre que les quedaron a deber, así como otros adeudos de jugadoras que no presentaron controversia, tras haberse solidarizado con Fidel Kuri Grajales.