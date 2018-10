Bajo el lema ´un lazo que nos une´, directivos del COBAT (Colegio de Bachilleres de Tamaulipas) No. 22 de la colonia Villa Esmeralda no dejaron pasar la trascendental fecha del 19 de octubre para organizar pláticas por parte del Grupo "Construyete" que está formado por alumnas y algunos mentores del plantel.

"Las acciones llevadas a cabo ayer viernes, están encaminadas a la prevención del cáncer a nivel estudiantil, porque no hay que olvidar que las enfermedades no respetan edades y desde la etapa juvenil ya deben tomarse las medidas necesarias para no ser parte de las estadísticas", dijo Daniel Torres Castro, director de la institución educativa.

Todos, tanto meseros como estudiantes, portaron ayer un listón y una gorra en color rosa como parte de la campaña de concientización en el tema señalado.

Durante las pláticas que ayer se dieron a todos los grupos en sus propios salones, se les brindó una explicación sobre el significado del moño rosa así como de la fecha del 19 de octubre de cada año en el que se pone mayor énfasis sobre la necesidad de que las mujeres desde jóvenes se tomen unos minutos para escuchar y tomar conciencia de cuan importante es velar por su salud y tomar en cuenta las recomendaciones que se hacen para evitar contraer algún tipo de cáncer.