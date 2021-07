Un incómodo Osorio Chong se desmarca... pero las pruebas lo desmienten

Tras darse a conocer el uso indiscriminado del programa espía en el gobierno de Peña Nieto, el ahora senador Osorio Chong, coordinador del grupo parlamentario del PRI, pretende pasar inadvertido.

El miércoles 21, la entrada a la sede alterna del Senado, en la calle de Xicoténcatl del Centro Histórico, fue cerrada para los medios de comunicación mientras se desarrollaba una entrega de diplomas del Instituto Belisario Domínguez, que el exsecretario de Gobernación presidió. El acto era público.

Cuando terminó la ceremonia, Osorio Chong se tomó fotografías con los alumnos de la especialidad de derecho parlamentario y técnica legislativa. El hidalguense lucía amable y relajado hasta que fue interceptado por esta reportera.

Al preguntarle sobre los hallazgos de la investigación internacional, que identificó que, cuando fue secretario de Gobernación, el Cisen sí tuvo acceso al programa espía Pegasus, el legislador respondió visiblemente incómodo, interrumpiendo las preguntas.

"Te vuelvo a dar la misma respuesta: lo dije en su momento, no tengo ningún conocimiento de haber adquirido este sistema. En el Cisen tenían otros sistemas con los que se trabajaba, tuve varias reuniones allá, pero se trabajaba obviamente en el marco de la ley y con órdenes judiciales, sólo así. Los sistemas que se han ocupado cuando yo estuve en la secretaría (de Gobernación) fueron en ese sentido y no me dieron ningún conocimiento, no tuve ningún conocimiento de algún otro, de la compra de este sistema", respondió.