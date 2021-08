Esos diamantes en bruto no se dan todos los días y después de varios años don Joel Soto ha vuelto a confiar ciegamente en uno de sus pupilos, se trata del " Tigre " Castañeda a quien incluso ve como el próximo campeón mundial de esta frontera.

"Definitivamente tengo gran confianza en Hugo y desde hace un buen tiempo, no es de ahorita, el "Tigre" se encuentra en el mejor momento de su carrera dentro de su nivel, es un prospecto que puede tener proyección a nivel mundial pero apenas va en primaria, es su cuarta pelea y esperamos verlo mejor cada vez para ir aumentándole los rounds y que sea pronto un peleador estelar en donde se pare, y después cumplir lo que yo siempre he dicho, ¡que tengo en Hugo un futuro campeón mundial para Reynosa!", aseguró el experimentado manager quien apuesta todas sus canicas a su pupilo para el combate de este viernes, ante un rival que viene apadrinado por un viejo conocido que tiene mucha fama en el boxeo internacional.

"El ´Iron Boy´ es un muchacho que tiene la escuela de un gran amigo mío y gran manager como es ´Nacho´ Beristaín, a través de nuestras carreras nos hemos enfrentado varias veces sus peleadores contra los míos, será un rival duro pero sin duda el ´Tigre´ saldrá victorioso", afirmó.

Don Joel mandó un mensaje para aquellos aficionados al box que se han alejado por falta de calidad en los eventos.

"A través de mi carrera he hecho funciones de box en los mejores escenarios de Reynosa y el público sabe y me conoce, yo no busco rivales de segunda ni de tercera para mis boxeadores, busco igualdad, que sean de las características para dar un gran espectáculo, este será un gran cartel que nadie puede perderse, sobre todo ahorita que necesitamos este tipo de espectáculos después de pasar tantas tragedias", indicó.