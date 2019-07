Un ex presidente debe impuestos, afirma AMLO

Cd. de México.

En su conferencia matutina, López Obrador cuestionó la exigencia de Gobiernos anteriores con sus ingresos e impuestos, tema en el que aseguró está al corriente.



"Sí hay información de que alguno de los ex Presidentes debe impuestos. Es un asunto que tiene que ver el SAT, ¿ya ven cómo eran tan exigentes, no?, en decir ¿de qué vive el opositor AMLO y si paga impuestos?".



"Pues he estado al corriente, siempre manifestando mis impuestos, que por cierto no es poco el descuento, sobre todo lo que tiene que ver con libros, que eran mis principales ingresos por mucho tiempo".



Recalcó la labor del SAT para evitar la evasión fiscal.



"Una de las vertientes de la corrupción en México tenía que ver mucho con la condonación de impuestos, se habla hasta de arreglos cupulares, se crearon sistemas especiales para reducir o no pagar impuestos, parte de los acuerdos de la cúpula del poder. Eso ya no aplica", comentó.



El Mandatario aseguró que se procede legalmente en contra de todos los evasores fiscales.



"Se está procediendo legalmente en contra de todos los evasores fiscales, sea quien sea, contra todos, ya no vale la palanca, la recomendación, el influyentismo, las agarraderas, ahora es el que todos nos portemos bien y todos a cumplir la ley, estado de Derecho", indicó.