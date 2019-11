Un empresario millonario busca novia en anuncio

Laredo, Tx.- Millonario empresario de Laredo, busca pareja y recurrió a un inusual anuncio en periódico texano.

"Quiero contactar a una mujer especial", es la frase que acompañan a un par de fotografía y una lista de requisitos. También incluye su descripción, gustos y pasatiempos.

"Una mujer más joven que yo, entre los 50 y 70 años, soltera, delgada, sin hijos ni dependientes, que no fume ni ´vapee´, no use drogas, con pocos o ningún tatuaje", se leía en el anuncio.

Paul Young es propietario de una agencia de autos, muy famosa en Texas.

El hombre se describe como: romántico, nacido y crecido en Laredo, 50% hispano y 50% anglo, con muy buenas condiciones de salud, que vive sólo, con dos gatos, con ingresos adecuados como concesionario de autos, semiretirado, de confiar, buen ciudadano, con una vida sin estrés, a quien le gusta las noches tranquilas, viendo programas de televisión, incluyendo series de todo tipo.

Dice que le gusta música romántica (aunque escucha de toda), y que ocasionalmente sale a cenar, que le gusta las conversaciones hogareñas y salir de cacería o de pesca y hasta cocinar, además de viajar repentinamente sin rumbo, que es flexible, un "libro abierto".

El solicitante cierra con esta frase su peculiar publicación: "Si te gusta mi historia y quieres seriamente conocerme más, mándame tu correo electrónico a paul@drivefamily.com, con al menos una foto y algo de tu información y te enviaré mi número telefónico para comunicarnos, mejor que textear; trato de encontrarte, porque sé que las posibilidades podrían ser grandiosas".