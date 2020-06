Un ejemplo dentro y fuera del emparrillado

Credito Fuente Origen.

Dentro y fuera del emparrillado, Irving es considerado un ejemplo.

El futbol americano y la medicina son sus dos grandes pasiones y en ambas va por buen camino. Los sacrificios forman parte del día a día para este joven de 22 años de edad, quien no pudo jugar la más reciente temporada de la categoría Intermedia porque se concentró en sus estudios. Se le escapó el tricampeonato con Búfalos pero consiguió graduarse de la universidad dando un gran paso en su carrera.

Irving José de Jesús González Villasana tiene sus metas muy claras y aunque ser médico es su prioridad, no pierde la esperanza de cerrar con broche de oro su elegibilidad como jugador en la Liga Mayor de la ONEFA.

"Son mis dos grandes pasiones, pero por el momento no voy a poder jugar, si se diera que se acoplen los tiempos pues si me aventaría una temporada en Liga Mayor, si Dios lo permite con mucho gusto lo haría, desde secundarias estuve jugando y pues sería poner la cereza en el pastel para culminar un sueño, uno desde que empieza siempre quiere llegar a la cima", comentó el receptor número 7.

Son 9 años de jugar el deporte de las tackeladas. Irving comenzó con los Vaqueros de Vista Hermosa, luego pasó por Castores del Cetis #131, Jaguares del Cbtis #7, Borregos Reynosa y finalmente dio el salto a los Búfalos Uamra, en donde logró dos campeonatos (2017 y 2018).

Hace unos días sus entrenadores y compañeros de equipo lo llenaron de felicitaciones a través de las redes sociales. En esta ocasión su fotografía era diferente, no portaba el jersey sino una bata blanca, no llevaba el ovoide sino un diploma.

"Muy feliz y contento porque pues me considero un joven normal, pero cuando veo que mis entrenadores me toman como ejemplo pues es un honor, es una satisfacción que te vean como un ejemplo y un orgullo del equipo, si puedo servir como ejemplo para los demás pues adelante, que sirva como superación para otros es algo que me motiva", afirmó.

Irving aseguró que el deporte y los estudios siempre podrán ir de la mano, el problema es que no todos están dispuestos a sacrificarse.