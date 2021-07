Un contrato del Cisen demuestra que Osorio Chong mintió sobre la compra de Pegasus

El senador Miguel Ángel Osorio Chong mintió en reiteradas ocasiones, frente a la prensa y durante una comparecencia ante la Cámara de Diputados cuando sostuvo que, durante su gestión en la Secretaría de Gobernación ( Segob ), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional ( Cisen ) no adquirió el spyware Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group .

Dos meses después, el 1o de agosto de 2016, Imaz firmó otro contrato de 8 millones 424 mil pesos con la misma empresa, parte de una red de más de 30 sociedades vinculadas con el ciudadano israelí Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama, quien fue representante de NSO Group en México durante el sexenio de Peña Nieto, según confirmó la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado martes 21.

El 18 de agosto de 2016, Proyectos y Diseños VME realizó una transferencia de 10 millones 851 mil pesos –alrededor de 600 mil dólares-- a la cuenta israelí de NSO Group, según revelaron Proceso y Aristegui Noticias el pasado miércoles 21.

Aparte, cuatro personas conocedoras del uso de Pegasus en México –dos de ellas muy cercanas a las operaciones de NSO Group en el país y de sus representantes-- han confirmado que el Cisen operaba el spyware en el país.

R3D adelantó los contratos del Cisen con Proyectos y Diseños VME a Proceso y Aristegui Noticias en acompañamiento a la investigación internacional Pegasus Project. En un primer tiempo, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) –que sustituyó el Cisen en la administración de Andrés Manuel López Obrador-- reservó la totalidad de la información que le pidió R3D mediante una solicitud de transparencia; la organización se inconformó ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual ordenó a la dependencia que entregara una versión pública del documento.

Así, la agencia testó partes claves de los documentos, y no entregó los anexos. En los archivos que entregó el CNI, no se puede leer en ninguna parte el nombre de Pegasus, pues los espacios donde debería aparecer algún nombre de un sistema están tachados por amplios rectángulos negros.

Sin embargo, las referencias de los contratos –CISEN/33701/002/16 y CISEN/33701/005/16-- aparecen en dos facturas de Proyectos y Diseños VME, que una persona identificada como "Cazador de Cazadores" entregó a Aristegui Noticias en el verano de 2017; dichas facturas estipulaban cobros a la Segob por 203 millones y 7 millones 851 mi pesos, para la "actualización de la plataforma de inteligencia cibernética" y el "licenciamiento base de la plataforma con mil 250 licencias para hacer consultas diarias para localizar teléfonos".

Imaz, responsable del contrato. Foto: R3D

Si bien las facturas no mencionan el nombre de Pegasus, todo indica que estos contratos sí ampararon la adquisición del spyware. De inicio, Proyectos y Diseños VME era vendedora de Pegasus en el país; tan solo un mes después de celebrar el segundo contrato con el Cisen –el 5 de septiembre de 2016--, la empresa emitió una factura a la PGR para diversos servicios relacionados con "la plataforma NSO Pegasus", la cual también fue publicada en el sitio de Aristegui Noticias.

El Cisen, principal usuario del spyware

Entre los más de 15 mil datos telefónicos de México revisados en el marco de Pegasus Project, bajo la coordinación de Forbidden Stories y el apoyo técnico del Security Lab de Amnistía Internacional, se pudo determinar con alto grado de certeza que el Cisen fue, a partir del verano de 2016 –en días posteriores a la firma del contrato--, el principal usuario mexicano del spyware, al que utilizó contra periodistas, defensores de derechos humanos y actores políticos de primer nivel.

La fuente identificada como "Cazador de Cazadores" sostuvo que "tanto la PGR, la Segob como Sedena mantienen el programa Pegasus y otros igual de potentes de hackeo e intervención de telecomunicaciones alámbricas e inalámbricas"; sostuvo que los testaferros de Uri Ansbacher en las empresas eran Tania Pamela Velázquez –esposa de un hombre identificado como operador financiero de Ansbacher-- y Alejandro González Ezquenazi.

Si bien los medios participantes en la investigación identificaron el Cisen como la agencia responsable de prácticamente todos los casos de espionaje ilegal durante este periodo, Osorio Chong negó categóricamente que, bajo su administración, la agencia haya adquirido Pegasus.

Lo hizo en una primera ocasión durante una comparecencia ante la Cámara de Diputados, el 27 de octubre de 2017, en la cual aseveró que ni la Segob y el Cisen adquirieron Pegasus; cuatro meses antes, el New York Times, R3D y el Citizen Lab habían publicado el informe Gobierno Espía, en el cual revelaron cómo el gobierno de Peña Nieto había tratado de intervenir los teléfonos de Carmen Aristegui y los periodistas que realizaron la investigación sobre la casa blanca del expresidente; abogados que acompañaron a los padres de los normalistas de Ayotzinapa y otros defensores de derechos humanos.

Previo a la publicación de Pegasus Project, Osorio Chong respondió por carta a un cuestionario que le habían enviado los medios participantes, en el cual se limitó en contestar a cada pregunta con la afirmación de que el Cisen no había adquirido Pegasus, y que por ende no realizó espionaje político ni irregular.

El pasado miércoles 22 de julio, ante las preguntas expresas de la reportera Neldy San Martin, de Proceso, el senador matizó un poco su discurso, pues dijo: "no te reconozco ningún sistema de espionaje, te reitero, nosotros seguíamos a criminales y siempre se pedía la autorización de un juez para poder hacer el seguimiento respectivo, y lo hacía el Cisen o lo hacían las áreas correspondientes. Entonces, no hay lugar comentario de espionaje de mi parte, no tengo conocimiento al respecto".

La fachada del extinto Cisen. Foto: Gustavo Graf.

Los contratos que R3D obtuvo y compartió con Proceso y Aristegui Noticias fue celebrado y firmado por Eugenio Imaz Gispert, nombrado por Osorio Chong al frente del Cisen el 4 de diciembre de 2012.

Imaz era un aliado incondicional de Osorio Chong: fue su secretario de Gobierno en Hidalgo, y cuando éste concluyó su mandato resaltó ante los medios su lealtad hacia su jefe: "Vamos a trabajar con Miguel Osorio muchos años y en muchos proyectos, al menos hasta que él nos aguante y se pueda".

Fuentes de seguridad consultadas en el marco de Pegasus Project han coincidido en que Osorio Chong e Imaz eran como una sola persona.