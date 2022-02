Ucrania es proveedor mundial de grano agrícola

Ucrania, es un importante proveedor mundial de granos, y semillas oleaginosas, exportando más de la mitad, de lo que produce. Es un jugador clave en los aceites vegetales, como principal exportador de aceite de girasol. Las amenazas al comercio, han hecho de que los futuros del aceite de palma de Malasia, y del aceite de soya de Chicago, alcancen máximos históricos. El lugar que ocupa Ucrania en la exportación, es, cebada 2, maíz 4, aceite de girasol y canola 3 lugares y trigo 3er lugar,

Para aquellos que preguntan. Por qué importa Ucrania, ucrania es un país agrícola, en Europa es un país importante en términos de superficie, de tierra cultivable, 3er lugar en el mundo, por el área de suelo negro, 25 por ciento del volumen mundial, 1er lugar en el mundo en exportaciones de girasol y aceite de girasol, 2do lugar en el mundo en producción de cebada, 3er mayor productor y 4to mayor exportador de maíz en el mundo, 4to productor de papa, mas grande del mundo,

5to mayor productor de centeno en el mundo, en el mismo lugar, en producción de abejas, 75 mil toneladas, 8avo en el mundo en exportación de trigo, 9veno en el mundo en la producción de huevos de gallina, 16avo lugar en el mundo, en exportaciones de queso, Ucrania puede satisfacer las necesidades alimentarias de 600 millones de personas .

Ucrania es un pais industrializado, 1º, en Europa en la producción de amoniaco, Es el cuarto sistema de productos de gas natural, mas grande de Europa, en el mundo, 142.5 mil millones de metros cúbicos de capacidad de producción de gas en la UE. 3º. Mas grande Europa y 8avo mas grande del mundo en términos de capacidad instalada de centrales nucleares.

Lo anterior los dos últimos puntos lo adiciona este, servidor, para ver que este gran país no por estar muy lejos, porque no conocemos, lo agrícola no existe, y en nuestro México hay de sobra, por lo que debemos valorarlo, cuidarlo, y aprovecharlo. Ojala y esta guerra no continúe, por que como decimos muchos, que vayan a pelearse al monte sus dirigentes y no incluyan soldados a pelearse sin motivo que pudiera arreglarse con previas pláticas de paz.