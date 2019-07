Twitter deja de funcionar casi una hora en el mundo

San Francisco, Calif.

"¿Nos extrañan?" preguntó Twitter en su cuenta oficial después de una amplia interrupción de su servicio el jueves.

Al parecer sí.

Durante casi una hora, la plataforma que utilizamos para mantenernos al tanto de todo y nada al parecer quedó inaccesible a sus usuarios en todo el mundo, sin importar si son celebridades o tienen un enorme número de seguidores. Algunos recurrieron a Instagram, Facebook e incluso LinkedIn para manifestar su enojo por la falla.

Pero simplemente no era lo mismo hacerlo por allí.

Entonces, poco antes de la 1 de la tarde, muchos recuperaron el servicio. Twitter publico una explicación de lo sucedido en su página de estatus y lo atribuyó a un "cambio de configuración interna" que estaba corrigiendo.

La modelo Chrissy Teigen manifestó el alivio colectivo con el siguiente tuit: "Oh, gracias a Dios". Antes, publicó en Instagram lo que parecía un tuit: "Twitter no funciona. No sé dónde más decir esto ahhhhhhh".

El hashtag "TwitterDown" se hizo tendencia a medida que los usuarios comentaban su experiencia. Algunos son demasiado jóvenes para recordar cuando este tipo de interrupciones eran comunes.

En los comienzos de Twitter, las interrupciones eran tan generalizadas que cada vez que la plataforma dejaba de funcionar aparecía un dibujo de una "ballena de falla" que llegó a convertirse casi en su símbolo, paralelo a su ícono del pajarito azul. La ballena fue retirada en 2013, principalmente porque Twitter no quería que continuaran relacionándolo con lo que representaba. Después de todo, las interrupciones se habían vuelto mucho menos frecuentes.

Esta vez, la página principal de Twitter decía: "Algo está técnicamente mal. Gracias por percatarse".