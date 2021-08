Tunden a Morena por olvidar donativo

Sin embargo, los partidos de Oposición demostraron que Morena miente, pues de los 800 millones que la dirigencia nacional prometió devolver a la Tesorería de la Federación en 2021, en ocho meses sólo ha renunciado a 100 millones.

Por ello, ni devolviendo la totalidad de sus prerrogativas de los próximos cuatro meses, que ascenderán a 545 millones de pesos, podrían cumplir con la promesa.

De los mil 636 millones que Morena recibiría este año para gasto ordinario, el INE ya le entregó 932 millones, recursos que ya no puede regresar a la Tesorería.

Además, le han sido retirados 58 millones en multas.

"En los hechos Morena no ha necesitado de una reforma constitucional para poner el ejemplo, renunció a la mitad del financiamiento que tiene. Hacemos el exhorto a seguir con este ejemplo, de verdadero compromiso real, con los hechos", arengó Flores.

Enseguida, el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, acusó a Morena de realizar una campaña basada en mentiras.

"Ustedes prometieron que devolverían 800 millones de pesos de sus prerrogativas, de los cuales retornaron un 3 por ciento, no un 50 por ciento. No pueden sostener un discurso demagógico, la gente debe estar enterada de que no han cumplido de ninguna forma", recriminó.

"Vergüenza les debería dar estar proponiendo algo (a los otros partidos) que no han cumplido".

La diputada del PRD, Guadalupe Almaguer, aseguró que Morena miente con conocimiento, pues sabe que el dinero que regresan los partidos a la Tesorería no se destina a lo que éstos quieren, sino que es decisión del Gobierno en qué gastarlo.