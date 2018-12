Tsunami en Indonesia suma más de 222 muertos

Un tsunami aparentemente causado por una erupción en una isla volcánica dejó al menos 222 muertos, 843 heridos y 28 desaparecidos en el área del estrecho de la sonda en Indonesia, desatando marejadas que golpearon en la orilla y arrastraron a muchas personas habían ido a un concierto en la playa así como cientos de casas y hoteles.

El portavoz de la Agencia de Manejo de Desastres Sutopo Purwo Nugroho dijo que esas cifras podían aumentar dado que todavía no se ha podido llegar a todas las zonas afectadas.



El tsunami impacto el sábado a las 21:27 horas locales, dijo la Agencia de Manejo de Desastres.



El desastre pudo haber sido causado por deslaves submarinos de la erupción del Anak Krakatau, isla volcánica que se formó debido al volcán Krakatau, cerca de allí, dijeron científicos de la Agencia de Meteorología y Geofísica de Indonesia. Ellos también citaron a las mareas causadas por la luna llena.



Imágenes publicadas en las redes sociales indican que una banda de pop llamada "Seventeen" estaba tocando para empleados de una compañía eléctrica local bajo una carpa en la playa mientras docenas de personas los escuchaban sentados en mesas cubiertas con manteles blancos.



Mientras luces psicodélicas iluminaban el escenario, un niño paseaba entre la muchedumbre. Luego, cuando el baterista se aprestaba a comenzar la segunda canción, la tarima se viene hacia adelante, lanzando a la banda y todo su equipo contra el público.



La banda dijo en un comunicado que el bajista y mánager fueron hallados muertos, mientras que otros tres integrantes y la esposa de uno de los artistas siguen desaparecidos.



"La marea creció hasta el nivel de tierra y arrasó a toda la gente que estaba allí", dijo. "Desafortunadamente, cuando la corriente retrocedió nuestros integrantes no pudieron salvarse mientras que otros no tuvieron de donde agarrarse".



La zona más afectada fue la región de Pandeglang en la provincia de Banten en Java, que rodea al Parque Nacional Ujung Kulon y algunas populares playas, informó la agencia de manejo de desastres.



En la ciudad de Bandar Lampung, en el sur de Sumatra, cientos de residentes se refugiaron en la oficina del Gobernador.



Alif, un residente del distrito de Pandegleng, dijo a la televisora MetroTV que muchas personas continúan buscando a familiares desaparecidos.



El Presidente indonesio Joko "Jokowi" Widodo lamentó las pérdidas humanas y ordenó que las agencias gubernamentales respondan con rapidez.



El volcán Anak Krakatau en el estrecho de la sonda que une al Océano Índico con el Mar de Java, hizo erupción unos 24 minutos antes del tsunami, informó la agencia de geofísica.



El volcán de 305 metros de altura, ubicado unos 200 kilómetros al suroeste de la capital Yakarta, ha estado haciendo erupción desde junio. En julio, las autoridades ampliaron la zona restringida a 2 kilómetros del cráter.



Gegar Prasetya, cofundador del Centro de Investigaciones de Tsunamis en Indonesia, dijo que las olas probablemente derivaron de un derrumbe lateral - cuando un área de la ladera del volcán colapsa. Él dijo que es posible que una erupción cause un deslave sobre tierra o dentro del océano, ambos son capaces de producir un tsunami.



"En realidad, el tsunami no fue realmente grande, sólo medía un metro``, dijo Prasetya, quien ha estudiado al Krakatau. "El problema es que la gente siempre tiende a construir todo cerca de la orilla".



Se han registrado 430 casas, nueve hoteles y 10 embarcaciones bastante dañadas. Las imágenes que publicó el director de la agencia de desastres muestran los estragos del tsunami como calles inundadas y un vehículo volteado.



En septiembre, más de 2 mil 500 personas murieron a causa de un terremoto y un tsunami que impactaron la ciudad de Palu, en la isla de Célebes, al este de Borneo.