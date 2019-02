Trump: "no tengo prisa" por acuerdo nuclear con Kim

Hanoi, Vietnam.

El Presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy que no tiene prisa en su proceso de negociación con el líder norcoreano, Kim Jong-un, porque lo que quiere es alcanzar "el acuerdo correcto" sobre la desnuclearización de Corea del Norte, y rebajó las expectativas para la cumbre de hoy.



"La velocidad no es importante, lo importante es que lleguemos al acuerdo correcto", dijo Trump al comienzo de una reunión a solas con Kim, durante la segunda jornada de su cumbre en Hanói, Vietnam.



Por su parte, el líder norcoreano, Kim Jong-un, dijo que aún es pronto para valorar si el actual diálogo bilateral producirá un acuerdo exitoso, aunque al mismo tiempo se mostró optimista.



"Es demasiado pronto para decir (si será un éxito). Pero no puedo decir que ahora mismo sea pesimista. Tengo la sensación de saldrá un buen resultado", dijo Kim respondiendo a un periodista acreditado por Casa Blanca, en la que se cree que es la primera respuesta del mariscal a una pregunta formulada por un medio extranjero.