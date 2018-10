Trump habla con rey saudí sobre periodista desaparecido

El Presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que el Rey de Arabia Saudí, Salmán bin Abdulaziz, desconoce qué ha sucedido al periodista saudí Jamal Khashoggi, quien desapareció el pasado 2 de octubre después de entrar en el consulado de su país en Estambul.

"Acabo de hablar con el Rey de Arabia Saudí que niega cualquier conocimiento de lo que pueda haber ocurrido (a Khashoggi). Dijo que están trabajando estrechamente con Turquía para encontrar una respuesta", indicó el Mandatario en su cuenta oficial de Twitter.



Además, el republicano informó que el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, viajará de inmediato al país árabe para reunirse con el Rey saudí, aunque no detalló la fecha exacta del encuentro.



El Presidente ha señalado en los últimos días que llegará al fondo de lo ocurrido con Khashoggi, un periodista que escribía para el diario The Washington Post y que fue presuntamente asesinado en el consulado de su país en Turquía.



De hecho, el Mandatario estadounidense apuntó la semana pasada que había conversado sobre el caso con los más altos niveles del Gobierno de Arabia Saudí, mientras que tanto el Vicepresidente, Mike Pence, como altos funcionarios de la Casa Blanca han hablado telefónicamente al Príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman.



Asimismo, este lunes Turquía y Arabia Saudí informaron que se disponían a realizar una inspección conjunta del consulado saudí en Estambul, informaron autoridades turcas.



Un funcionario no identificado del Ministerio de Exteriores de Turquía hizo el anuncio de la inspección del edificio.



El pasado día 2, Khashoggi entró al consulado saudí en Estambul para recoger unos documentos que necesitaba para poder casarse con su novia turca, que se quedó esperando fuera del edificio.



Desde entonces, no se tiene noticia del paradero del periodista, que era crítico con la monarquía saudí.



Según el diario The Washington Post, el Gobierno turco habría informado a las autoridades de Estados Unidos que disponía de grabaciones de video y audio que demostrarían que el periodista fue asesinado en el consulado.



La semana pasada, amigos de Khashoggi aseguraron tener la certeza de que el periodista fue asesinado en el consulado, e incluso de que su cadáver fue troceado y sacado en maletas, pero el Gobierno turco no ha comentado oficialmente esas acusaciones y Riad las niega.



A pesar de que Trump ha dicho estar preocupado sobre el paradero de Khashoggi, el Presidente se ha mostrado reticente a sancionar a Arabia Saudí por la desaparición del periodista y ha asegurado que no sería aceptable suspender la venta de armas al reino, cercano aliado de Washington.



Líderes mundiales como el secretario general de la ONU, António Guterres, o el Presidente francés Emmanuel Macron, entre otros, han pedido que se esclarezcan las causas de la desaparición.



Khashoggi, antiguamente cercano a la monarquía saudí, se distanció de ella el verano pasado, cuando el actual Príncipe heredero, Mohamed bin Salman, ascendió a posiciones de poder.