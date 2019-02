Trump: Enviar militares a Venezuela es "una opción"

Washington DC, Estados Unidos.

El envío de militares a Venezuela es una opción, dijo el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista en una entrevista divulgada por la cadena estadounidense CBS.



El mandatario estadounidense, Donald Trump, agregó que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, le solicitó una reunión hace unos meses y él rechazó la oferta debido a las horribles cosas que, a su juicio, se están produciendo en el país caribeño.

Sin mencionar a Trump y sus recientes comentarios, Maduro, quien asegura que Washington encabeza un intento de golpe de Estado en su contra para apoderarse de la riqueza petrolera del país, dijo este domingo que en Venezuela habrá paz.



"Dicen que en Venezuela va a haber una guerra civil. Ni intervención, ni guerra civil (en) Venezuela va a haber paz y esa paz la vamos a garantizar con la unión cívico-militar", dijo Maduro desde una base de la Armada en el estado Aragua, a unos 200 kilómetros al oeste de Caracas.



El Presidente ha visitado en días recientes varios puestos militares en distintos puntos del país, resaltando la lealtad de las Fuerzas Armadas a la Constitución y a su gobierno.



En una entrevista publicada el domingo en el diario La Vanguardia, de España, Maduro, dijo que esto no va acabar mal.



"Tenemos la experiencia de 20 años de lucha", dijo el mandatario. "Pero para bien, o para mal, yo asumo toda mi responsabilidad".



Venezuela vive una de sus mayores crisis económicas y políticas, y el mandatario Nicolás Maduro enfrenta una intensa presión internacional para que convoque a elecciones generales.



Pero Maduro, de 56 años, mantiene el apoyo de Rusia, China y Turquía, que el domingo afirmó que el reconocimiento a Guaidó ha agravado la crisis del país miembro de la OPEP.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, en tanto, dijo que la comunidad internacional debe centrarse en ayudar a resolver los problemas económicos y sociales de Venezuela y abstenerse de cualquier interferencia destructiva, indicó el jefe del departamento latinoamericano de la cartera, Alexander Shchetinin.



Guaidó, un ingeniero de 35 años y quien se autoproclamó como "Presidente encargado" el 23 de enero en una masiva manifestación opositora en Caracas, sostiene que Maduro es un usurpador del cargo porque se impuso en elecciones fraudulentas en mayo del año pasado.



El líder opositor, que insufló nuevas energías a la alicaída oposición venezolana desde que asumió el cargo, dijo que el domingo daría detalles sobre una movilización en apoyo al ingreso al país de ayuda humanitaria que es acopiada en Cúcuta, Colombia, en Brasil y una isla del Caribe, que no precisó.



No está claro si el Gobierno de Maduro, que niega que el país sufra una crisis humanitaria, permitirá el ingreso de esa ayuda.



Guaidó también agregó que contaba con el respaldo de las Fuerzas Armadas para que la ayuda, principalmente medicinas, pueda ingresar al país.



El Presidente de Colombia, Iván Duque, dijo el sábado que había hablado telefónicamente con Guaidó para ratificarle la asistencia desde Cúcuta con apoyo humanitario en víveres, enseres, medicinas y todo lo que se requiera.



Duque, cuyo país alberga por lo menos a un millón de venezolanos que han migrado en medio de la crisis, también expresó su confianza en que otros militares venezolanos sigan la decisión de un General de la aviación militar, que el sábado anunció su respaldo a Guaidó.



Además, el embajador de Venezuela en Irak, Jonathan Velasco Ramírez, anunció su respaldo a Guaidó en un video publicado en las redes sociales el sábado.