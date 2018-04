Tropieza y cae en programa

Ciudad de México

Rebecca de Alba sufrió una caída durante la transmisión del programa Mexicana Universal.

La cuenta del programa donde se elegirá a la representante de México en Miss Universo 2018 compartió un video donde mostró el percance sucedido y donde Rebecca de Alba no resultó lesionada.

"Ánimo, todo está perfecto, no me van a eliminar tan fácil en esta competencia", señaló.

De Alba explicó lo sucedido: "Al venir para acá, esto es una nueva escenografía, el jurado estaba con producción en una junta y ya no dio tiempo de venir y darnos cuenta que esta parte de enmedio no está tapada, es así para un efecto de luz maravilloso para las chicas. Me metí a la alberca sin agua, realmente eso es lo que sucedió".=