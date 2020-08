¡Triunfo de Juárez en casa!

Juárez consiguió su primera victoria de la campaña luego de derrotar 1-0 al Necaxa, que no ha lucido bien en el inicio de torneo.

A pesar de que los Rayos fueron superiores los 90 minutos, los fronterizos fueron eficaces y, de no ser por el guardameta visitante, incluso hubieran armado una goleada en casa.

A pesar de que el Necaxa había mantenido la posesión de la pelota, no fue claro sino hasta el 37´ cuando la zaga fronteriza salió mal y dejó solo a Lucas Passerini frente al arquero, pero el ex futbolista de Cruz Azul no pudo mecer las redes.

Al 41´ el árbitro checó en el VAR un posible penal a favor de Juárez, pero decidió no marcarlo. Sin embargo, a los 10 minutos del complemento, tras un choque en el área en el que dos futbolistas se barrieron buscando el balón, el silbante marcó la pena máxima, que fue convertida por Eryc Castillo en un contra remate pues Malagón había adivinado el cobro.

Los Rayos buscaron en la recta final del partido, pero no fueron claros al frente por lo que sumaron su segunda derrota consecutiva