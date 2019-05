TRIUNFADORES

Las Vegas, Nevada.

Drake ganó múltiples honores en los Premios Billboard de la Música 2019 y el máximo galardón como el Premio Billboard al artista del año y exhortó al público de artistas a rendir honor a sus colegas aún en vida.



"Obviamente hemos tenido una desafortunada serie de pérdidas en nuestra industria, y sólo quiero alentar a todos el mundo a expresarle a otros artistas lo que sienten por ellos", dijo Drake al recibir el premio al mejor artista masculino anoche. "Háganles saber que los quieres y los respetan mientras aún están aquí".

UN ASTRO

El astro del rap, también ganó mejor álbum Billboard 200, superando a Cardi B, Travis Scott, Post Malone y el difunto XXXTentacion.

La conductora de los premios, la estrella Kelly Clarkson no se quedó atrás, y también decidió abrir el show con un número musical. La estadounidense interpretó un popurrí de exitosos temas como "High Hopes" de Panic! At The Disco, "I Like it" de Cardi B y "Girls Like You" de Maroon 5.





LAUREADOS GRUPOS

La banda surcoreana BTS se alzó con el Billboard al mejor dúo o grupo, superando a grupos laureados con Grammy como Maroon 5, Imagine Dragons y Dan + Shay.

Imagine Dragons se alzó con el trofeo al mejor artista de rock y el líder de la banda, Dan Reynolds, aprovechó el podio para resaltar los peligros de la terapia de conversión para jóvenes LGBTQ y recibió un efusivo aplauso.

Cardi B, la máxima nominada de la noche con 21 candidaturas, también se apodero de varios galardones como a la mejor canción de rap por "I Like It".

Premio top icon

El premio Top Icon lo recibió Mariah Carey, quien interpretó sus mejores éxitos en la ceremonia y recibió el galardón de las manos de la cantante y actriz Jennifer Hudson.