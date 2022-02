Triunfa Aldana en elecciones del STPRM

Previamente, afuera de las instalaciones del sindicato, Carlos Maldonado, vocero de la sección 34, había adelantado el triunfo de Aldana.

"Ganó la democracia, ya tenemos secretario general. No queda ninguna duda, se ganó con el voto de todos los trabajadores petroleros mediante voto libre, directo y secreto", expresó.

En segundo y muy lejano lugar quedó Cesar Pecero, don 4 mil 505 votos.

Aún no hay fecha para la toma de posesión de la nueva dirigencia sindical, ya que primero tendrán que desahogarse los recursos de impugnación y quejas recibidas por las autoridades laborales con relación al proceso de elección.

Después de 19 horas de votaciones a nivel nacional, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) ha recibido, hasta el momento, más de 87 denuncias o quejas por irregularidades en el proceso para elegir al secretario general del STPRM.

SE GARANTIZÓ EL VOTO LIBRE

Luego que ayer Ricardo Aldana, cercano a Carlos Romero Deschamps, ganó las elecciones para ocupar la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en la elección se garantizó el voto libre y secreto, en tanto, aseguró que "funcionó el sistema".

En conferencia de prensa, el mandatario federal afirmó que en las elecciones sindicales no hubo ningún candidato predilecto, pues no existen sindicato de Estado, por lo que descartó tener alguna vinculación o relación con Aldana. "Si me lo encuentro, me tendrían que decir porque no lo identifico", dijo.

Ante eventuales acusaciones que se presenten, el titular del Ejecutivo federal aseguró que no se va "a tapar" a nadie, pero tampoco se puede acusar sin pruebas.

Aldana, quien se ha desempeñado como tesorero del sindicato en las últimas 2 décadas, logró una victoria contundente.