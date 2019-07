Trieltam solicitará recursos para área de Jurisprudencia

Cd. Victoria, Tam.- Con un presupuesto de 38 millones de pesos para este año, el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas no considera solicitar una ampliación presupuestal para la segunda mitad del año, sin embargo, el próximo año sí se podría solicitarse al Congreso local un recurso adicional para establecer un área de Jurisprudencia dentro de dicho órgano judicial.

"Este año hemos crecido en trabajo, en muchas cosas en el Tribunal, y hay algunos lugares que sí requieren estar como un área para Jurisprudencia", consideró la magistrada presidente Blanca Eladia Hernández Rojas, "no la tenemos ahorita porque no tenemos la persona y si yo me dedico a contratar, o a tener esas plazas, que yo creo que se requieren pues no me va a alcanzar el presupuesto".

Con esta nueva área el Tribunal Electoral contará con un lugar donde concentrar y consultar el sentido de pasadas resoluciones judiciales. Cabe recordar que fue en el mes de noviembre cuando Hernández Rojas fue elegida por el Senado de la República como la nueva magistrada presidente de ese órgano judicial, por lo cual, no le correspondió la elaboración del anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Trieltam para este ejercicio fiscal.

"Yo le solicitaba al Congreso del Estado dos millones y medio más, pero no se pudo, y soy de las personas que piensan que con poco se hace más", a pesar de esto el presupuesto elaborado por el anterior magistrado presidente, René Osiris Sánchez Rivas, consideraba la creación de 54 nuevas plazas, lo cual no fue concedido por los diputados de la LXIII Legislatura.

Asimismo, en meses pasados desaparecieron algunas de las plazas dentro de la estructura del Trieltam, sin embargo, esto no ha afectado los trabajos del Tribunal durante el proceso electoral 2018-2019, "sí se fueron algunas personas, pero ahí hay personas que los sustituyeron".

La magistrada Blanca Eladia Hernández consideró que aunque actualmente se cuenta con capacidad financiera para los próximos meses, en caso de requerirse solicitaría al Congreso Local una ampliación presupuestal.