Tribual Electoral devuelve pluris a Morena en Edomex

Esta madrugada, en sesión pública, el TEPJF resolvió 15 recursos de reconsideración, para que se estudiara la resolución que había resuelto la Sala Regional Toluca, del mismo Tribunal, con lo cual se le devolvieron solo 4 de las 10 diputaciones plurinominales a Morena.

Con esta resolución, se confirmó el planteamiento de representación proporcional realizado por el Consejo General del IEEM, que señala que las diputaciones deben ser repartidas por partido político y no por coalición.



De acuerdo con el proyecto del Magistrado José Luis Vargas Valdés, la resolución de la Sala Regional no se ajustó a los criterios electorales, con lo cual se propuso retomar la asignación inicial del IEEM, y dejar de lado los otros órganos electorales jurisdiccionales, con lo que Morena recuperó las 10 diputaciones.



"En la propuesta se concluye que la Sala Toluca realizó un proyecto de asignación que no se ajustó en lo previsto en Ley", dijo el secretario encargado de leer el proyecto.



"En el que además limitó injustificadamente la participación de Morena, al asignarle solo las curules necesarias para superar el límite de subrepresentación, sin tomar en cuenta que por su porcentaje la votación podía alcanzar un número mayor de escaños".



El proyecto fue aprobado por los Magistrados del Tribunal y se ordenó notificar al IEEM la resolución para genere el respectivo acuerdo en el que se concluya la ejecución de la sentencia.



En total, Morena contará con 31 diputados locales, 13 serán del Partido del Trabajo y Encuentro Social; mientras que el PRI tendrá 11; PAN, 7; PRD, 3 y el PVEM, 2.