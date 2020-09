Tres medicamentos comunes reducen el riesgo y la mortalidad del cáncer de pulmón

El uso combinado de Aspirina, estatinas y metformina se asocia con una menor incidencia y mortalidad por cáncer de pulmón, según un estudio publicado en el Journal of Thoracic Oncology (JTO), la revista oficial de la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón.

Los tres medicamentos son comunes: aproximadamente 35 millones de personas toman una estatina para controlar el colesterol; más de 120 millones de personas toman metformina para controlar la diabetes y entre 6 y 10 millones de personas toman Aspirina diariamente.

El objetivo de este estudio fue investigar las asociaciones de la Aspirina, la metformina y las estatinas con el riesgo y la mortalidad por cáncer de pulmón utilizando datos de cohortes nacionales basados en la población de la base de datos de los Servicios Nacionales de Seguro Médico de Corea (KNHIS). El KNHIS es un sistema de atención médica universal que cubre a toda la población coreana de 50 millones.

"Hasta donde sabemos, ningún estudio ha evaluado el uso de Aspirina, estatinas y metformina y su impacto combinado en la incidencia y mortalidad del cáncer de pulmón", añade el autor principal del estudio, Dong Wook Shin, MBA de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sungkyunkwan en Seúl.

El doctor Shin y sus colegas, el doctor Jihun Kang y el doctor Su-Min Jeong, examinaron a 732 mil 199 coreanos de la base de datos del Servicio Nacional de Seguros de Salud de Corea. Los pacientes fueron seguidos entre enero de 2004 y diciembre de 2013. La incidencia y la mortalidad por cáncer de pulmón se identificaron mediante un código de diagnóstico de cáncer de pulmón registrado (código C34 de la CIE-10) y el Registro Nacional de Defunciones de Corea.

Para abordar las asociaciones combinadas de estos fármacos cardiovasculares con el riesgo y la mortalidad por cáncer de pulmón, los investigadores clasificaron la cohorte en ocho grupos, según la exposición a Aspirina, estatinas y metformina.

El uso combinado de Aspirina, estatinas y metformina se asoció con una disminución de la incidencia de cáncer de pulmón y la mortalidad en comparación con los no usuarios.

"Cuando estos medicamentos cardiovasculares se usaron en combinación, sus asociaciones protectoras con el riesgo de cáncer de pulmón y la mortalidad relacionada aumentaron y la magnitud del efecto aumentó con el aumento de la duración del uso de medicamentos", apunta Shin.

Durante el período 2012-2013 (el período más reciente en el estudio), los participantes del estudio que tomaron los tres medicamentos fueron 3.4% (23 mil 163 de 676 mil 520).

"Curiosamente, la asociación inversa del uso combinado de aspirina, estatinas y metformina fue prominente, y cuanto mayor es la duración del uso combinado, más protectora es la asociación. Este hallazgo está en línea con un estudio que demuestra que la Aspirina y la metformina inhiben sinérgicamente los pulmones la proliferación de células cancerosas mediante la activación de la proteína quinasa activada por AMP, que desempeña un papel fundamental en la regulación de la lipogénesis en las células cancerosas", escribe el doctor Shin.

Teoriza que el uso concomitante de Aspirina, estatinas y metformina inhibe simultáneamente múltiples vías relacionadas con el crecimiento How to disable ads on specific pagesy la proliferación de células de cáncer de pulmón, lo que da como resultado asociaciones favorables con el riesgo y la mortalidad del cáncer de pulmón.