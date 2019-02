Tras triunfo de 'Green Book', se enoja Spike Lee

Cd. de México.

El director Spike Lee, cuyo filme El Infiltrado del KKKlan estaba nominado al Óscar a Mejor Película, dijo que los referís tomaron una mala decisión al entregar el domingo el premio de Mejor Película al drama racial Green Book: una Amistad sin Fronteras.



Lee intentó retirarse del Teatro Dolby justo después de que se anunciara que Green Book...había ganado el Óscar a Mejor Película, al final de la ceremonia de la Academia, según el reporte de varios medios, pero luego volvió a su asiento, donde dio la espalda al escenario durante los discursos de aceptación de la película protagonizada por Viggo Mortensen y Mahershala Ali.



Green Book..., basada en la historia real de una amistad poco probable entre un pianista negro y su chofer blanco durante una gira por el sur profundo de Estados Unidos durante la década de 1960, también ganó los premios de Mejor Guion Original y Mejor Actor de Reparto para Ali.



En la sala de prensa, Lee recordó que su anterior drama racial Do The Right Thing no había logrado una nominación a Mejor Película en los Óscar en 1989, el año en que el filme Driving Miss Daisy, sobre el chofer negro de una anciana blanca del sur de Estados Unidos, ganó el premio.



"Cada vez que alguien está conduciendo a alguien, yo pierdo", dijo Lee a periodistas, en respuesta a una pregunta sobre su reacción al triunfo de Green Book.



El director, un gran seguidor del equipo de basquetbol Knicks, de Nueva York, recordó que cuando escuchó el anuncio pensó que estaba en el estadio del (Madison Square) Garden y los referís tomaron una mala decisión".



Lee ganó un Oscar el domingo por Mejor Guión Adaptado como coguionista de El Infiltrado del KKKlan.



Crítico del presidente estadounidense Donald Trump, agradeció a sus ancestros esclavos antes de terminar su discurso de aceptación al señalar que la elección presidencial de 2020 está a la vuelta de la esquina.



"Movilicémonos, estemos en el lado correcto de la historia", dijo. "Tomemos la elección moral entre el amor versus el odio. Hagamos lo correcto", agregó.



Las declaraciones generaron una respuesta de Trump, quien no dijo qué parte del discurso de Lee consideraba racista.



"Sean buenos si Spike Lee no pudo leer sus notas", escribió Trump el lunes en Twitter, "¡o mejor aún no tener que usar notas para nada, cuando hace su ataque racista sobre su presidente, que ha hecho más por los afroamericanos (Reforma de la Justicia Penal, Menores cifras de Desempleo de la Historia, Recorte de Impuestos, etc.) que casi cualquier otro presidente!".