Tras polémica con Braun, Taylor Swift se convierte en hashtag

CIUDAD DE MÉXICO.

Luego de que el productor Scooter Braun adquiriera en 300 millones de dólares la disquera Big Machine Label Group, la cantante Taylor Swift acusó de bullying al manager y productor.

Y es que la intérprete de "ME!" y "Love Story" se mostró molesta porque Braun compró la empresa en donde ella grabó sus seis primeros discos y ahora él es legalmente dueño de parte de su música.

Por medio de un Instagran Story, Taylor aseguró que Braun junto con Justin Bieber y Kanye West la atacaron y tras dicha la publicación en Twitter se hizo tendencia el hashtag #WeStandWithTaylor.

Tras la molestia de la cantante popera, Justin Bieber por medio de su Instagram subió una foto, donde se le ve con ella, y en esta imagen el intérprete de "Bay" y Sorry" se disculpó, pero también le recordó que Braun siempre la ha apoyado y que todo se pude resolver hablando de frente y no en las redes sociales.