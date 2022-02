Tras papelón de Rayados Aguirre no va a renunciar

"Nos sumamos a esa larga lista de equipos (mexicanos) que no han podido ser campeones", dijo de manera escueta.

Notoriamente triste en la conferencia de prensa post partido en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, el "Vasco" lamentó la eliminación del Monterrey y ofreció disculpas a la afición.

"Yo pienso que es temprano para eso (renuncia), la Liga (MX) está ahí, llevamos tres partidos. Evidentemente no era lo que esperábamos, eso está claro, pero yo me siento muy fuerte para seguir aquí", dijo Aguirre.

"Esto es una muy mala noche, un fracaso absoluto, totalmente, pero esto sigue, no podemos olvidarnos que el equipo es un equipo que compite y que bueno no fue una buena noche para nosotros en cuanto al resultado se refiere, pero pues no es esto algo que nos desvié del camino que llevamos, estamos trabajando, estamos en ello".

Aguirre dijo que la clave fue que el el Al Ahly les marcó primero, pues al equipo egipcio le gusta contragolpear y fue lo que sucedió.

"Nos faltó un poquito de inteligencia para parar esos contraataques, eso es lo que no sucedió. No entendimos que ellos jugaban a eso, estuvimos mal parados y en ese afán de ir a hacer un gol recibimos uno, esa es la lectura", aseguró Aguirre.

Cuando se le preguntó que decirle a la afición y sobre todo a los cientos que hicieron el viaje, ofreció disculpas.

"Los jugadores están apenados, yo también, una enorme disculpa se le ofrece a la afición y seguir trabajando", dijo.

"Yo pienso que eso es lo único que tenemos que hacer, aguantar y entender que fue un mal resultado, entender que es muy duro, pero nosotros tenemos que seguir nuestra línea, no podemos desviarnos; esta la Liga, es nuestro objetivo en este momento, es un fracaso, lo aceptamos y lo asumimos como tal y siempre hay consecuencias evidentemente".

Cuando un periodista egipcio le preguntó sobre las críticas que pudieran tener por el desempeño en el Mundial y sobre todo porque un año antes un equipo mexicano, Tigres, llegó hasta la Final.

"Nos sumamos a esa larga lista de equipos (mexicanos) que no han podido ser campeones", dijo de manera escueta.

El iniciar con Matías Kranevitter como defensa central por derecha y no con Stefan Medina, dijo que fue decisión suya, pero que no fue clave, a pesar de que la zaga albiazul evidentemente se vio desubicada.

"Lo de Stefan fue decisión mía, yo vi que no estaba bien físicamente, fue decisión mía que iniciara Matías, veníamos con él, habíamos jugado con Cruz Azul, América, los dos de Atlas, teníamos 9 partidos sin perder, Matías había jugado muy bien en ese puesto que no es el de él, pero yo tampoco creo que fue que jugó ahí de central que hayamos tenido problemas, tampoco lo veo así", explicó.