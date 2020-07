Tras hallazgo de restos de normalista "surge nueva línea de investigación"

De los únicos restos que se tiene certeza en dónde se encontraron, son los de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, porque de los de Alexander Mora Venancio no se sabe el lugar exacto y en el caso de Jhosivani Guerrero de la Cruz no hay evidencia genética que los hallados pertenezcan a él, asegura el fiscal especial para el caso Iguala, Omar Gómez Trejo.

"Está la identificación 100% clara de Alexander Mora Venancio, pero lo que no se sabe y no se tiene la certeza es en dónde se encontraron [sus restos], y de Jhosivani Guerrero de la Cruz, de él no se tiene la certeza, incluso de la identificación, pues no dio los patrones de genética que piden los peritos", indica en entrevista con EL UNIVERSAL.

Para el fiscal Gómez Trejo, lo único que cambia de la narrativa, con la identificación del alumno Christian Alfonso, es que los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa no fueron incinerados en el basurero de Cocula, como señala la llamada "verdad histórica" que sostuvo en un principio la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

Además, el fiscal especial para el caso Ayotzinapa revela que detuvieron a dos elementos más de la Policía Federal Ministerial por presuntos actos de tortura contra uno de los detenidos por los hechos ocurridos hace más de cinco años en Iguala, Guerrero.

¿Cuál es la hipótesis a la que conduce este hallazgo de restos?

—Es una línea de investigación. La hipótesis es la desaparición de los estudiantes en esa fecha, después se quiso construir una narrativa con testimonios obtenidos bajo tortura, ilicitud de pruebas obtenidas no de manera apegada a la legislación, situación de la cual, de hecho, ya se encargó el Tribunal Colegiado de Matamoros, en 2018.

Lo que reportamos, del hallazgo que tuvimos, es clave en el sentido de que hay una nueva línea de investigación en donde ya tenemos una identificación.

La del normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre es la única certera que tenemos del lugar en donde se encontró.

Obviamente tenemos una serie de declaraciones periciales, de reconstrucción de hechos en las que no se tuvieron cuidado en aquel entonces y nosotros hemos ido saneando y recuperando, y eso nos ha ayudado a construir datos mucho más fuertes de una narrativa de cómo se fue desarrollando la mecánica de la desaparición.

¿De la narrativa en concreto, qué cambiaría? Porque la verdad histórica estableció que los estudiantes de Ayotzinapa fueron secuestrados, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.

—Lo del basurero de Cocula se viene cuestionando desde hace varios años. De lo que tenemos certeza es que encontramos, en un lugar denominado la Barranca de la Carnicería, a raíz de una diligencia que realizamos en noviembre, restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, esa es la narrativa y la certeza que tenemos ahora.

Es un proceso de identificación que contó con el acompañamiento de las víctimas, de sus representantes, de los expertos.

¿La entonces PGR exploró la Barranca de la Carnicería y lo asentó en el expediente que les dejó la administración pasada?

—Ahí hubo una negligencia por parte de los investigadores y tenemos que indagar ahora con responsabilidades.

Estaban a 800 metros del basurero de Cocula y no se entiende que no hayan podido darse cuenta o no pudieron haber explorado más o no intentaron realizar una serie de diligencias.

Es algo que ya estamos indagando y en su momento vamos a informar a toda la sociedad en el sentido de que se cerraron todas las líneas de investigación y se casaron con una sola idea.

¿Qué restos encontraron en la llamada Barranca de la Carnicería?

—Encontramos más de 130 fragmentos de huesos, de los cuales se hizo toda una clasificación, había un mínimo porcentaje que era humano y la mayoría de los restos óseos estaban expuestos a fuego y fueron encontrados sobre la superficie.

De este caso de Ayotzinapa, ¿ya son tres los normalistas identificados?

—No, esa es la claridad que hay que tener. Nosotros dimos a conocer la identificación de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, que es sobre el único que tenemos certeza sobre dónde se encontró.

También está la identificación 100% clara de Alexander Mora Venancio, pero lo que no se sabe y no se tiene la certeza es el lugar exacto en dónde se encontró.

Y de Jhosivani Guerrero de la Cruz, de él no se tiene la certeza, incluso ni en la identificación, puesto que no dio los patrones de genética que piden los peritos.

¿Van a enviar más restos óseos encontrados en el ejido Cocula?

—Tenemos listo un envío, nada más que por la pandemia los aeropuertos en Europa no están recibiendo vuelos mexicanos y tenemos que esperar. Los restos provienen de un lugar diferente de los que encontramos en la Barranca de la Carnicería, son varios y se localizaron dentro del ejido Cocula.

¿Hay más detenidos relacionados con el delito de tortura a detenidos?

—Hace dos semanas, un juez de Distrito nos concedió la orden de aprehensión contra cuatro policías ministeriales que torturaron a uno de los presuntos implicados, dos de ellos ya han sido detenidos, uno fue privado de la vida a inicios del año en un evento en el estado de Tamaulipas y el otro se encuentra prófugo.