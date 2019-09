Transporte público afectado por lluvias

Valle Hermoso, Tam.- El sistema de transporte público local, ha resultado con afectaciones a consecuencia de las últimas lluvias que se han estado sintiendo en esta región, lo que causa que sean menos las personas que utilizan el servicio.

"Hay charcos en las banquetas, la gente no sale al Centro así, no se exponen para no mojarse con las lluvias que llegan de repente y se van", dijo el conductor de una de las peseras que transitan del Centro al kilómetro 124 con carretera 82, quién no quiso que su nombre se publicara.

Es bueno saber que al momento, son menos de 10 unidades del transporte público que trabajan para las colonias de la ciudad, son sólo 7 los taxis que existen con concesión y no hay sistema de Uber en esta ciudad.

Las lluvias que se han sentido desde el pasado martes, han ocasionado que todas las unidades que sí funcionan, registren bajas a la hora de realizar su ruta, pues en cualquier momento la precipitación hace que el pasajero no pueda descender de la unidad o que tenga que mojarse en los charcos que en ocasiones se forman en las orillas de las calles y banquetas de la zona Centro.