Tránsito ´perdona´ a mujer ebria: le tumba 3 mil pesos

El motivo de la detención fue porque por poco y choca la patrulla donde viajaban estos agentes viales, pues la mujer se pasó un alto.

A pesar de que la femenina conducía en estado de ebriedad y que además llevaba a bordo una menor exponiéndola a que sufriera un accidente, los agentes no la infraccionaron y no realizaron su trabajo como debe de ser, si no que le pidieron dinero para no llevarla detenida a la delegación de Tránsito.

La mujer le entregó tres mil pesos en efectivo al agente para que la dejara libre y poderse retirar.

Este tipo de actos ilegales se viven a diario con estos agentes corruptos, que son solapados por su comandante de turno.